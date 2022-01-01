Токеномика на Safe Quantum Wallet (SQW) Открийте ключова информация за Safe Quantum Wallet (SQW), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Safe Quantum Wallet (SQW) The Safe Quantum Wallet implements ML-KEM alongside traditional cryptography to create a hybrid system that maintains compatibility with current blockchain networks while protecting against future quantum threats. This approach provides a practical transition path to post-quantum security without requiring immediate changes to blockchain protocols. Quantum computers leverage quantum mechanical phenomena to perform computations that are intractable for classical computers. While general-purpose quantum computers are still in early development stages, specialized algorithms have been developed that could break widely used cryptographic systems once sufficiently powerful quantum hardware is available. ML-KEM (Module-Lattice Key Encapsulation Mechanism), formerly known as CRYSTALS-Kyber, is a lattice-based key encapsulation mechanism that was selected by NIST in July 2022 as the primary algorithm for post-quantum key establishment [2]. The Safe Quantum Wallet implements ML-KEM to protect private keys and transaction data from quantum attacks. Официален уебсайт: https://safequantumwallet.com Бяла книга: https://safequantumwallet.com/#/whitepaper Купете SQW сега!

Токеномика и анализ на цената за Safe Quantum Wallet (SQW) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Safe Quantum Wallet (SQW), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 13.62K $ 13.62K $ 13.62K Общо предлагане: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Циркулиращо предлагане: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 13.62K $ 13.62K $ 13.62K Рекорд за всички времена: $ 0.00121155 $ 0.00121155 $ 0.00121155 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00013618 $ 0.00013618 $ 0.00013618 Научете повече за цената на Safe Quantum Wallet (SQW)

Токеномика на Safe Quantum Wallet (SQW): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Safe Quantum Wallet (SQW) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SQW токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SQW токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SQW, разгледайте цената в реално време на токените SQW!

