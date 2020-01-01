Токеномика на Safe Haven (SHA) Открийте ключова информация за Safe Haven (SHA), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Safe Haven (SHA) Safe Haven Foundation is a Decentralized B2B2C Platform which supports companies and blockchain projects, aiding their expansion within their verticals. We will open our platform and tech solutions to the community, developers, entrepreneurs, inheritance and trust professionals, and existing financial services companies. Официален уебсайт: https://safehaven.io/ Купете SHA сега!

Токеномика и анализ на цената за Safe Haven (SHA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Safe Haven (SHA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.24M $ 1.24M $ 1.24M Общо предлагане: $ 8.50B $ 8.50B $ 8.50B Циркулиращо предлагане: $ 8.50B $ 8.50B $ 8.50B FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.24M $ 1.24M $ 1.24M Рекорд за всички времена: $ 0.01705096 $ 0.01705096 $ 0.01705096 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00014558 $ 0.00014558 $ 0.00014558 Научете повече за цената на Safe Haven (SHA)

Токеномика на Safe Haven (SHA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Safe Haven (SHA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SHA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SHA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SHA, разгледайте цената в реално време на токените SHA!

Прогноза за цената за SHA Искате ли да знаете какъв път може да поеме SHA? Нашата страница за прогноза за цената SHA съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените SHA сега!

