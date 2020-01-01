Токеномика на SadCat (SAD) Открийте ключова информация за SadCat (SAD), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за SadCat (SAD) SadCat is a memecoin built on the Solana blockchain inspired by the iconic crying cat meme with the idea: “The cat is sad, but rich!” It is designed to bring together cat lovers, meme enthusiasts, and crypto explorers by focusing on cat meme culture and social engagement. SadCat is all about creating a fun and supportive community where creativity thrives, from sharing memes to participating in exciting events. The project also plans to give back by supporting animal shelters and hosting charity initiatives. With future plans for NFT collections and play-to-earn games, SadCat combines humor, heart, and innovation to turn sadness into wealth and community. Официален уебсайт: https://sadcat.me/ Купете SAD сега!

Токеномика и анализ на цената за SadCat (SAD) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за SadCat (SAD), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 22.21K $ 22.21K $ 22.21K Общо предлагане: $ 99.30M $ 99.30M $ 99.30M Циркулиращо предлагане: $ 93.11M $ 93.11M $ 93.11M FDV (оценка при пълна реализация): $ 23.69K $ 23.69K $ 23.69K Рекорд за всички времена: $ 0.01859897 $ 0.01859897 $ 0.01859897 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00023853 $ 0.00023853 $ 0.00023853 Научете повече за цената на SadCat (SAD)

Токеномика на SadCat (SAD): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на SadCat (SAD) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SAD токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SAD токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SAD, разгледайте цената в реално време на токените SAD!

Прогноза за цената за SAD Искате ли да знаете какъв път може да поеме SAD? Нашата страница за прогноза за цената SAD съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените SAD сега!

