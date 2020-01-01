Токеномика на SAD MEOW (SADMEOW) Открийте ключова информация за SAD MEOW (SADMEOW), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за SAD MEOW (SADMEOW) SADMEOW is a new category of memecoins recently launched on TON Blockchain. Thus far referred to as, Audio Memecoins, they have an mp3 file embedded in the meta data. This 10 second clip of audio can be played by the user via dextools.com or geckoterminal.com The technology, and this coin in particular, was launched by the team at gaspump.tv. SADMEOW was the very first, created as the final test by the team, and left out into the wild to be embraced and taken over by the community. Официален уебсайт: https://sadmeow.lol/ Купете SADMEOW сега!

Токеномика и анализ на цената за SAD MEOW (SADMEOW) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за SAD MEOW (SADMEOW), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 99.30K Общо предлагане: $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 99.30K Рекорд за всички времена: $ 0.00241871 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 Текуща цена: $ 0

Токеномика на SAD MEOW (SADMEOW): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на SAD MEOW (SADMEOW) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SADMEOW токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SADMEOW токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SADMEOW, разгледайте цената в реално време на токените SADMEOW!

