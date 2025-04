Какво е SACRA (SACRA)

Sacra: Sacra: Falling of Myrd is DeFi based RPG game ever where you can monetize your mind and get $SACRA. Sacra's main points: - Complete decentralization - Transparent DeFi-based economy. - Open source (no servers) - Integration of real assets into the game economy - Play-and-Earn Mechanics - Transparency and stability of rules - Users' interests come first And most importantly is addictive gameplay and LORE - the secrets of ancient artifacts, monsters, quests and adventures. At each stage you can get $SACRA

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!