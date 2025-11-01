Информация за цената за Sacabam (SCB) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0$ 0 $ 0 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -0.06% Промяна на цената (1д) +5.32% Промяна на цената (7д) -5.36% Промяна на цената (7д) -5.36%

Цената в реално време за Sacabam (SCB) е--. През последните 24 часа SCB се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на SCB е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, SCB има промяна от -0.06% за последния час, +5.32% за 24 часа и -5.36% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Sacabam (SCB)

Пазарна капитализация $ 92.75K$ 92.75K $ 92.75K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 109.12K$ 109.12K $ 109.12K Циркулиращо предлагане 39.95T 39.95T 39.95T Общо предлагане 47,000,000,000,000.0 47,000,000,000,000.0 47,000,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Sacabam е $ 92.75K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на SCB е 39.95T, като общото предлагане е 47000000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 109.12K.