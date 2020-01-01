Токеномика на Sable (SABLE)
Информация за Sable (SABLE)
What is the project about? Sable Finance is the #1 reformative primitive for ETH LSD-backed stablecoin on Arbitrum and BNB Chain. Our codebase enables capital efficiency and yield maximization for USDS users, whilst eliminating the liquidity cost of protocol emission to achieve frugal use of capital.
What makes your project unique? Sable Finance is pioneering to give the first ever decentralized stablecoin, USDS, which accepts LSD as collateral on the BNB chain (and Arbitrum when v2 is launched). The design of our protocol is based on Liquity’s codebase, with innovative changes, such as a shared stability pool for liquidations, a multi-collateral design, governance token staking improvements and more. As the embodiment of stability and resilience, Sablecoin (USDS) emerges as the premier stablecoin free from interest rate, censorship, and custodianship.
History of your project. It was first introduced to the BNB chain on March 21, marking the beginning of our journey. And our testnet went live on June 16, showcasing its potential and functionality.
What’s next for your project? The beta version will be launched soon, offering essential functions of $USDS with BNB as the only accepted collateral. Users can mint the our stablecoin and enjoy features like collateral deposit, liquidation, and redemption. Following that, V2 will bring upgraded designs, higher yield optimization, and a user-friendly interface. V2 will be launched on Arbitrum and BNB Chain, using LSDfi as multi-collateral to meet market needs.
What can your token be used for? $SABLE token captures system-generated borrowing and redemption fees through staking. Token holders provide liquidity to the SABLE/BNB pool on a DEX and stake LP tokens in our contract, earning LP trading fees along with borrowing and redemption fees. With the launch of v2, governance will be introduced, allowing $SABLE holders to vote on matters like collateral whitelisting, emissions direction, and parameter changes.
Токеномика и анализ на цената за Sable (SABLE)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Sable (SABLE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Токеномика на Sable (SABLE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на Sable (SABLE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой SABLE токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой SABLE токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на SABLE, разгледайте цената в реално време на токените SABLE!
Отказ от отговорност
Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.