Aryze is a collateral-agnostic stablecoin layer, featuring cross-chain unified liquidity and revenue sharing. Aryze creates asset-backed digital currencies, or E-Assets, that provide stability and transparency, ensuring that digital currencies are reliable for everyday use and global transactions. Our asset-agnostic approach allows us to tokenize a wide variety of assets, from fiat currencies to commodities, central bank digital currencies (CBDCs), and more. Each token is backed by tangible, real-world assets, giving users confidence that these digital currencies hold real value.

Токеномика и анализ на цената за Ryze (RYZE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Ryze (RYZE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 384.72M $ 384.72M $ 384.72M Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 11.74M $ 11.74M $ 11.74M Рекорд за всички времена: $ 0.03642909 $ 0.03642909 $ 0.03642909 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.01535536 $ 0.01535536 $ 0.01535536 Текуща цена: $ 0.03053075 $ 0.03053075 $ 0.03053075 Научете повече за цената на Ryze (RYZE)

Токеномика на Ryze (RYZE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Ryze (RYZE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой RYZE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой RYZE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на RYZE, разгледайте цената в реално време на токените RYZE!

