Токеномика на RXR Coin (RXRC) Открийте ключова информация за RXR Coin (RXRC), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за RXR Coin (RXRC) “One-Dollar Purchase” is a crowdfunding and lottery project which has a wide audience around the world. It allows users to participate with minimal investment for the chance to win high-value items, such as: “$10 win 1BTC”. RXR.Lab is a blockchain-based project that aims to revolutionize the traditional crowdfunding and gambling industries by integrating “Real World Assets (RWA)” with blockchain technology. RXR.lab innovatively introduces "listed company mechanism and blockchain technology" into the crowdfunding and gambling industry to create a “crypto lottery system”: even if you don't win, you may be able to recover part or all of your cost，adding a layer of fairness to the gaming experience. And also, RXR.lab is on creating an “equity-based system”, where users can earn platform shares through the purchase of RXRC tokens. This model allows token holders to share in the platform's profits, much like traditional shareholders in a public company. Официален уебсайт: https://rxrlab.com Бяла книга: https://rxr-lab-1.gitbook.io/rxr.lab-docs Купете RXRC сега!

Токеномика и анализ на цената за RXR Coin (RXRC) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за RXR Coin (RXRC), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 3,01M $ 3,01M $ 3,01M Общо предлагане: $ 380,00M $ 380,00M $ 380,00M Циркулиращо предлагане: $ 40,00M $ 40,00M $ 40,00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 28,64M $ 28,64M $ 28,64M Рекорд за всички времена: $ 0,285265 $ 0,285265 $ 0,285265 Най-ниска стойност за целия период: $ 0,00016012 $ 0,00016012 $ 0,00016012 Текуща цена: $ 0,075351 $ 0,075351 $ 0,075351 Научете повече за цената на RXR Coin (RXRC)

Токеномика на RXR Coin (RXRC): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на RXR Coin (RXRC) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой RXRC токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой RXRC токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на RXRC, разгледайте цената в реално време на токените RXRC!

Прогноза за цената за RXRC Искате ли да знаете какъв път може да поеме RXRC? Нашата страница за прогноза за цената RXRC съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените RXRC сега!

