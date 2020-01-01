Токеномика на RWAX (RWAX) Открийте ключова информация за RWAX (RWAX), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за RWAX (RWAX) RWAX is the income layer for real-world assets. A unified onchain exchange where tokenized assets generate programmable income and enable high-leverage trading. Users can trade tokenized indexes like SPY with up to 50x leverage, provide liquidity, and earn passive income through weekly dividend-paying vaults. RWAX turns every position into a potential cashflow. Real assets. Real income. Built for a new era of finance. Официален уебсайт: https://therwax.com/ Бяла книга: https://suave-hygienic-419.notion.site/The-Real-World-Asset-Exchange-1e11f84b144e80ba9041cfc3edf6d898?source=copy_link Купете RWAX сега!

Токеномика и анализ на цената за RWAX (RWAX) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за RWAX (RWAX), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.10M $ 1.10M $ 1.10M Общо предлагане: $ 50.00M $ 50.00M $ 50.00M Циркулиращо предлагане: $ 16.36M $ 16.36M $ 16.36M FDV (оценка при пълна реализация): $ 3.37M $ 3.37M $ 3.37M Рекорд за всички времена: $ 0.565142 $ 0.565142 $ 0.565142 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.02505924 $ 0.02505924 $ 0.02505924 Текуща цена: $ 0.067865 $ 0.067865 $ 0.067865 Научете повече за цената на RWAX (RWAX)

Токеномика на RWAX (RWAX): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на RWAX (RWAX) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой RWAX токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой RWAX токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на RWAX, разгледайте цената в реално време на токените RWAX!

Прогноза за цената за RWAX Искате ли да знаете какъв път може да поеме RWAX? Нашата страница за прогноза за цената RWAX съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените RWAX сега!

