Информация за цената за RWAI by Virtuals (RWAI) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.00301958$ 0.00301958 $ 0.00301958 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) +1.29% Промяна на цената (1д) +34.82% Промяна на цената (7д) +65.22% Промяна на цената (7д) +65.22%

Цената в реално време за RWAI by Virtuals (RWAI) е--. През последните 24 часа RWAI се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на RWAI е $ 0.00301958, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, RWAI има промяна от +1.29% за последния час, +34.82% за 24 часа и +65.22% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за RWAI by Virtuals (RWAI)

Пазарна капитализация $ 143.69K$ 143.69K $ 143.69K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 205.45K$ 205.45K $ 205.45K Циркулиращо предлагане 699.40M 699.40M 699.40M Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на RWAI by Virtuals е $ 143.69K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на RWAI е 699.40M, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 205.45K.