Токеномика на RWA Index (MVRWA) Открийте ключова информация за RWA Index (MVRWA), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за RWA Index (MVRWA) An index exclusively tracking governance tokens of protocols that bring real-world assets (e.g. T-bills, corporate debt, commodities) onto the blockchain, emphasizing credible tokenization, verifiable collateral, and regulatory clarity upheld by audits or attestations. Decentralized Token Folios (DTFs) are onchain portfolios that bundle multiple crypto assets into a single token. mvRWA is an Index DTF deployed and curated by MEV Capital on the Reserve Protocol (reserve.org), which supports two main DTF categories: Yield DTFs and Index DTFs. Официален уебсайт: https://app.reserve.org/ethereum/index-dtf/0xa5cdea03b11042fc10b52af9eca48bb17a2107d2/overview

Токеномика и анализ на цената за RWA Index (MVRWA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за RWA Index (MVRWA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 113.41K $ 113.41K $ 113.41K Общо предлагане: $ 96.50K $ 96.50K $ 96.50K Циркулиращо предлагане: $ 96.50K $ 96.50K $ 96.50K FDV (оценка при пълна реализация): $ 113.41K $ 113.41K $ 113.41K Рекорд за всички времена: $ 1.33 $ 1.33 $ 1.33 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.655191 $ 0.655191 $ 0.655191 Текуща цена: $ 1.18 $ 1.18 $ 1.18 Научете повече за цената на RWA Index (MVRWA)

Токеномика на RWA Index (MVRWA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на RWA Index (MVRWA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MVRWA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MVRWA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MVRWA, разгледайте цената в реално време на токените MVRWA!

Прогноза за цената за MVRWA Искате ли да знаете какъв път може да поеме MVRWA? Нашата страница за прогноза за цената MVRWA съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

