Информация за цената за Rusk Token (RUSK) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: 24-часов нисък $ 0.00057564 24-часов висок $ 0.00065958 Рекорд за всички времена $ 0.00092063 Най-ниска цена $ 0.00049295 Промяна на цената (1ч) +0.58% Промяна на цената (1д) -11.91% Промяна на цената (7д) -1.69%

Цената в реално време за Rusk Token (RUSK) е$0.00058071. През последните 24 часа RUSK се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00057564 до най-висока стойност $ 0.00065958, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на RUSK е $ 0.00092063, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00049295.

Що се отнася до краткосрочното представяне, RUSK има промяна от +0.58% за последния час, -11.91% за 24 часа и -1.69% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Rusk Token (RUSK)

Пазарна капитализация $ 544.97K Обем (24 часа) -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 544.97K Циркулиращо предлагане 938.45M Общо предлагане 938,448,482.3651226

Текущата пазарна капитализация на Rusk Token е $ 544.97K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на RUSK е 938.45M, като общото предлагане е 938448482.3651226. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 544.97K.