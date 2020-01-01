Токеномика на Rush (RUSH) Открийте ключова информация за Rush (RUSH), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Rush (RUSH) Rush Games is a blockchain-based gaming platform that combines elements of traditional gaming with DeFi. Emphasizing on-chain transparency, high security, and fairness, Rush Games is building an ecosystem where players can actively participate in governance and gain economic benefits fairly and sustainably. With a focus on continuous innovation and community engagement, the platform aims to become a leader in the Web3 gaming industry. Официален уебсайт: https://www.rushgames.io/ Бяла книга: https://rushgames.gitbook.io/docs Купете RUSH сега!

Токеномика и анализ на цената за Rush (RUSH) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Rush (RUSH), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 385.03K $ 385.03K $ 385.03K Общо предлагане: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Циркулиращо предлагане: $ 60.28M $ 60.28M $ 60.28M FDV (оценка при пълна реализация): $ 638.70K $ 638.70K $ 638.70K Рекорд за всички времена: $ 0.00852332 $ 0.00852332 $ 0.00852332 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.0060395 $ 0.0060395 $ 0.0060395 Текуща цена: $ 0.00638704 $ 0.00638704 $ 0.00638704 Научете повече за цената на Rush (RUSH)

Токеномика на Rush (RUSH): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Rush (RUSH) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой RUSH токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой RUSH токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на RUSH, разгледайте цената в реално време на токените RUSH!

Прогноза за цената за RUSH Искате ли да знаете какъв път може да поеме RUSH? Нашата страница за прогноза за цената RUSH съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените RUSH сега!

