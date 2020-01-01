Токеномика на Rupiah Token (IDRT) Открийте ключова информация за Rupiah Token (IDRT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Rupiah Token (IDRT) Rupiah Token (IDRT) is the first and most adopted Indonesian Rupiah stablecoin that is fully collateralized 1:1 by Rupiah (IDR) fiat currency. Each IDRT is backed by equivalent amount of Fiat Rupiah in Indonesian bank account, and can be redeemed for Fiat through our platform. Our mission is to boost the acceptance of Indonesian Rupiah worldwide and help to produce a more inclusive and open financial system. Официален уебсайт: https://rupiahtoken.com Купете IDRT сега!

Токеномика и анализ на цената за Rupiah Token (IDRT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Rupiah Token (IDRT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 11.01M $ 11.01M $ 11.01M Общо предлагане: $ 179.36B $ 179.36B $ 179.36B Циркулиращо предлагане: $ 179.36B $ 179.36B $ 179.36B FDV (оценка при пълна реализация): $ 11.01M $ 11.01M $ 11.01M Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Rupiah Token (IDRT)

Токеномика на Rupiah Token (IDRT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Rupiah Token (IDRT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой IDRT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой IDRT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на IDRT, разгледайте цената в реално време на токените IDRT!

Прогноза за цената за IDRT Искате ли да знаете какъв път може да поеме IDRT? Нашата страница за прогноза за цената IDRT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените IDRT сега!

