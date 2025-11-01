Информация за цената за Runnit (RUNNIT) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.00184201$ 0.00184201 $ 0.00184201 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) +0.45% Промяна на цената (1д) +8.91% Промяна на цената (7д) +8.72% Промяна на цената (7д) +8.72%

Цената в реално време за Runnit (RUNNIT) е--. През последните 24 часа RUNNIT се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на RUNNIT е $ 0.00184201, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, RUNNIT има промяна от +0.45% за последния час, +8.91% за 24 часа и +8.72% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Runnit (RUNNIT)

Пазарна капитализация $ 212.07K$ 212.07K $ 212.07K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 212.07K$ 212.07K $ 212.07K Циркулиращо предлагане 984.03M 984.03M 984.03M Общо предлагане 984,031,456.9099684 984,031,456.9099684 984,031,456.9099684

Текущата пазарна капитализация на Runnit е $ 212.07K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на RUNNIT е 984.03M, като общото предлагане е 984031456.9099684. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 212.07K.