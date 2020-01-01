Токеномика на Running Barn Owl (EHHH) Открийте ключова информация за Running Barn Owl (EHHH), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Running Barn Owl (EHHH) “Ehhh Ehhh” is a Japanese onomatopoeic chant often used to express rhythmic effort when carrying something heavy, running, or working hard. It has a slightly playful and energetic tone, similar to ‘heave-ho’ in English, but can also be used in a more lighthearted or comical way. When a photograph of this Running Barn Owl was captured, it embodied this vibe perfectly. The meme got viral all over the internet, prompting the launching of this meme coin. Официален уебсайт: https://pump.fun/coin/FS4xcBxLJbrrdXE1R6zHvKw8no4zrQn2rRFuczvepump Купете EHHH сега!

Токеномика и анализ на цената за Running Barn Owl (EHHH) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Running Barn Owl (EHHH), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 20.22K Общо предлагане: $ 999.07M Циркулиращо предлагане: $ 999.07M FDV (оценка при пълна реализация): $ 20.22K Рекорд за всички времена: $ 0.00247154 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 Текуща цена: $ 0 Научете повече за цената на Running Barn Owl (EHHH)

Токеномика на Running Barn Owl (EHHH): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Running Barn Owl (EHHH) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой EHHH токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой EHHH токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на EHHH, разгледайте цената в реално време на токените EHHH!

Прогноза за цената за EHHH Искате ли да знаете какъв път може да поеме EHHH? Нашата страница за прогноза за цената EHHH съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените EHHH сега!

