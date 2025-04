Какво е Running Barn Owl (EHHH)

“Ehhh Ehhh” is a Japanese onomatopoeic chant often used to express rhythmic effort when carrying something heavy, running, or working hard. It has a slightly playful and energetic tone, similar to ‘heave-ho’ in English, but can also be used in a more lighthearted or comical way. When a photograph of this Running Barn Owl was captured, it embodied this vibe perfectly. The meme got viral all over the internet, prompting the launching of this meme coin.

Running Barn Owl (EHHH) ресурс Официален уеб сайт