Информация за Runner on ETH (RUNNER) Who's Runner?! Homestar Runner is a pioneering web cartoon series that first took the internet by storm in the early 2000s. Clueless athlete, always recognized by his red shirt and signature hat. Many of you might not know that the origins of $DOGE trace back to the TV show Homestar Runner. The use of the misspelled word "DOG" actually goes back to June 24, 2005, when it appeared in a Homestar Runner episode. In it, $RUNNER calls Strong Bad his "D-O-G-E" in an attempt to distract him from his work. Официален уебсайт: https://runneroneth.xyz/ Купете RUNNER сега!

Токеномика и анализ на цената за Runner on ETH (RUNNER) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Runner on ETH (RUNNER), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 62.86K Общо предлагане: $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 62.86K Рекорд за всички времена: $ 0.0041495 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 Текуща цена: $ 0

Токеномика на Runner on ETH (RUNNER): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Runner on ETH (RUNNER) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой RUNNER токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой RUNNER токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на RUNNER, разгледайте цената в реално време на токените RUNNER!

Прогноза за цената за RUNNER Искате ли да знаете какъв път може да поеме RUNNER? Нашата страница за прогноза за цената RUNNER съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

