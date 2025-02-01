Токеномика на Runbot (RBOT) Открийте ключова информация за Runbot (RBOT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Runbot (RBOT) Runbot is a cutting-edge platform designed to democratize automated crypto trading. It empowers users to create, backtest, and optimize trading strategies with no coding skills required, leveraging AI and blockchain technology. Runbot envisions a future where trading automation is accessible, transparent, and secure, redefining the crypto trading landscape. AI Agents are a key component of the Runbot platform, offering valuable insights into crypto markets while helping you optimize and backtest simulations based on historical data to guide you toward the best opportunities. Официален уебсайт: https://runbot.io Бяла книга: https://runbot.io/wp-content/uploads/2025/02/WhitePaper_Runbot.pdf Купете RBOT сега!

Токеномика и анализ на цената за Runbot (RBOT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Runbot (RBOT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 379.78K $ 379.78K $ 379.78K Общо предлагане: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Циркулиращо предлагане: $ 11.50M $ 11.50M $ 11.50M FDV (оценка при пълна реализация): $ 3.30M $ 3.30M $ 3.30M Рекорд за всички времена: $ 0.060957 $ 0.060957 $ 0.060957 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.02839661 $ 0.02839661 $ 0.02839661 Текуща цена: $ 0.03301756 $ 0.03301756 $ 0.03301756 Научете повече за цената на Runbot (RBOT)

Токеномика на Runbot (RBOT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Runbot (RBOT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой RBOT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой RBOT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на RBOT, разгледайте цената в реално време на токените RBOT!

