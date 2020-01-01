Токеномика на Ruglord ($RUG$) Открийте ключова информация за Ruglord ($RUG$), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Ruglord ($RUG$) Welcome to RUGLORD, the notorious deflationary meme project yeeting its way out crypto swamp and taking aim at scams & rug pulls, because someone has to... As well as offering a moon shot investment opportunity, RUGLORD provides a free anti-rug service that leverages our team of inspectors and AI bots to investigate shady projects on your behalf. With $RUGLORD, your investment is safer than a steak pie at a vegan buffet, the only thing getting rugged is the doubt in your mind. Join the Rugolution. Официален уебсайт: https://www.ruglord.uk Бяла книга: https://www.ruglord.uk Купете $RUG$ сега!

Токеномика и анализ на цената за Ruglord ($RUG$) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Ruglord ($RUG$), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 5.77K $ 5.77K $ 5.77K Общо предлагане: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Циркулиращо предлагане: $ 980.00M $ 980.00M $ 980.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 5.89K $ 5.89K $ 5.89K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Ruglord ($RUG$)

Токеномика на Ruglord ($RUG$): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Ruglord ($RUG$) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой $RUG$ токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой $RUG$ токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на $RUG$, разгледайте цената в реално време на токените $RUG$!

Прогноза за цената за $RUG$ Искате ли да знаете какъв път може да поеме $RUG$? Нашата страница за прогноза за цената $RUG$ съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените $RUG$ сега!

