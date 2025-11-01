Информация за цената за Rugflip (RFLIP) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00000724 $ 0.00000724 $ 0.00000724 24-часов нисък $ 0.00000753 $ 0.00000753 $ 0.00000753 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00000724$ 0.00000724 $ 0.00000724 24-часов висок $ 0.00000753$ 0.00000753 $ 0.00000753 Рекорд за всички времена $ 0.00027074$ 0.00027074 $ 0.00027074 Най-ниска цена $ 0.00000724$ 0.00000724 $ 0.00000724 Промяна на цената (1ч) +0.56% Промяна на цената (1д) +4.38% Промяна на цената (7д) -11.46% Промяна на цената (7д) -11.46%

Цената в реално време за Rugflip (RFLIP) е$0.00000757. През последните 24 часа RFLIP се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00000724 до най-висока стойност $ 0.00000753, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на RFLIP е $ 0.00027074, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00000724.

Що се отнася до краткосрочното представяне, RFLIP има промяна от +0.56% за последния час, +4.38% за 24 часа и -11.46% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Rugflip (RFLIP)

Пазарна капитализация $ 7.50K$ 7.50K $ 7.50K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 7.50K$ 7.50K $ 7.50K Циркулиращо предлагане 989.95M 989.95M 989.95M Общо предлагане 989,951,741.584634 989,951,741.584634 989,951,741.584634

Текущата пазарна капитализация на Rugflip е $ 7.50K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на RFLIP е 989.95M, като общото предлагане е 989951741.584634. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 7.50K.