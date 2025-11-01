Информация за цената за rudi (RUDI) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00013319 $ 0.00013319 $ 0.00013319 24-часов нисък $ 0.00014179 $ 0.00014179 $ 0.00014179 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00013319$ 0.00013319 $ 0.00013319 24-часов висок $ 0.00014179$ 0.00014179 $ 0.00014179 Рекорд за всички времена $ 0.01784483$ 0.01784483 $ 0.01784483 Най-ниска цена $ 0.00013319$ 0.00013319 $ 0.00013319 Промяна на цената (1ч) -0.38% Промяна на цената (1д) +3.72% Промяна на цената (7д) -26.48% Промяна на цената (7д) -26.48%

Цената в реално време за rudi (RUDI) е$0.00014016. През последните 24 часа RUDI се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00013319 до най-висока стойност $ 0.00014179, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на RUDI е $ 0.01784483, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00013319.

Що се отнася до краткосрочното представяне, RUDI има промяна от -0.38% за последния час, +3.72% за 24 часа и -26.48% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за rudi (RUDI)

Пазарна капитализация $ 140.07K$ 140.07K $ 140.07K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 140.07K$ 140.07K $ 140.07K Циркулиращо предлагане 999.33M 999.33M 999.33M Общо предлагане 999,330,301.639143 999,330,301.639143 999,330,301.639143

Текущата пазарна капитализация на rudi е $ 140.07K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на RUDI е 999.33M, като общото предлагане е 999330301.639143. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 140.07K.