Какво е Ruby Protocol (RUBY)

Ruby Protocol is now an Intent-centric Account & Access Layer for Web3. We are building an intent-centric, interoperable, and privacy-preserving infrastructure for Web3 future. Our services, including Account Abstraction (AA), Assets Bridge (AB), Access Control (AC) and more, are designed to accelerate Web3 development and its mass adoption. We aim to make Web3 seamless and effortless to everyone everywhere.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!