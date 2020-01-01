Токеномика на Rubicon (RUBI) Открийте ключова информация за Rubicon (RUBI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Rubicon (RUBI) Rubicon exists to build the World’s Last Financial Exchange — a decentralized, non-custodial trading platform that democratizes access to global markets. Our mission is to accelerate the advent of an open, efficient, and transparent financial system for humanity, governed and operated by its users. Rubicon is a powerful onchain trading platform. The protocol can be described as a legendary liquidity stack — a multi-layer system that ensures users get the best price possible for their swap or trade, and that LPs and market makers can earn in a variety of ways, provisioning liquidity. Rubicon has onchain aggregation, order books, and AMMs to be a one-stop shop for onchain liquidity. Официален уебсайт: https://www.rubicon.finance/ Бяла книга: https://www.rubicon.finance/whitepaper Купете RUBI сега!

Токеномика и анализ на цената за Rubicon (RUBI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Rubicon (RUBI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 381.96K $ 381.96K $ 381.96K Общо предлагане: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Циркулиращо предлагане: $ 454.68M $ 454.68M $ 454.68M FDV (оценка при пълна реализация): $ 8.40M $ 8.40M $ 8.40M Рекорд за всички времена: $ 0.00153325 $ 0.00153325 $ 0.00153325 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00006227 $ 0.00006227 $ 0.00006227 Текуща цена: $ 0.00084005 $ 0.00084005 $ 0.00084005 Научете повече за цената на Rubicon (RUBI)

Токеномика на Rubicon (RUBI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Rubicon (RUBI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой RUBI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой RUBI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на RUBI, разгледайте цената в реално време на токените RUBI!

Прогноза за цената за RUBI Искате ли да знаете какъв път може да поеме RUBI? Нашата страница за прогноза за цената RUBI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените RUBI сега!

