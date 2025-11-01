Информация за цената за ROY (ROY) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00135402 24-часов нисък $ 0.00164002 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00135402 24-часов висок $ 0.00164002 Рекорд за всички времена $ 0.00608046 Най-ниска цена $ 0.00048689 Промяна на цената (1ч) -5.85% Промяна на цената (1д) -9.47% Промяна на цената (7д) -6.63%

Цената в реално време за ROY (ROY) е$0.0014235. През последните 24 часа ROY се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00135402 до най-висока стойност $ 0.00164002, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на ROY е $ 0.00608046, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00048689.

Що се отнася до краткосрочното представяне, ROY има промяна от -5.85% за последния час, -9.47% за 24 часа и -6.63% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за ROY (ROY)

Пазарна капитализация $ 1.42M Обем (24 часа) -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 1.42M Циркулиращо предлагане 1000.00M Общо предлагане 999,995,954.434653

Текущата пазарна капитализация на ROY е $ 1.42M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на ROY е 1000.00M, като общото предлагане е 999995954.434653. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 1.42M.