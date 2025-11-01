Информация за цената за Rowan Coin (RWN) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.0018492 $ 0.0018492 $ 0.0018492 24-часов нисък $ 0.00189966 $ 0.00189966 $ 0.00189966 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.0018492$ 0.0018492 $ 0.0018492 24-часов висок $ 0.00189966$ 0.00189966 $ 0.00189966 Рекорд за всички времена $ 0.364176$ 0.364176 $ 0.364176 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) +2.69% Промяна на цената (7д) +9.74% Промяна на цената (7д) +9.74%

Цената в реално време за Rowan Coin (RWN) е$0.00189917. През последните 24 часа RWN се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.0018492 до най-висока стойност $ 0.00189966, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на RWN е $ 0.364176, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, RWN има промяна от -- за последния час, +2.69% за 24 часа и +9.74% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Rowan Coin (RWN)

Пазарна капитализация $ 370.34K$ 370.34K $ 370.34K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 1.04M$ 1.04M $ 1.04M Циркулиращо предлагане 195.00M 195.00M 195.00M Общо предлагане 545,000,000.0 545,000,000.0 545,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Rowan Coin е $ 370.34K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на RWN е 195.00M, като общото предлагане е 545000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 1.04M.