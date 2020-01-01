Токеномика на ROVR Network (ROVR) Открийте ключова информация за ROVR Network (ROVR), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за ROVR Network (ROVR) ROVR is a decentralized global platform designed for high-definition, real-time 3D data collection, processing, and storage across all scenarios. We are driven by the belief that data ownership should rest with individual producers, not large corporations or organizations. By generating vast volumes of ultra-high-definition 3D and 4D data—complete with detailed timelines—ROVR is establishing a robust foundation for the next generation of 3D AI training. Официален уебсайт: https://rovr.network Купете ROVR сега!

Токеномика и анализ на цената за ROVR Network (ROVR) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за ROVR Network (ROVR), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.12M $ 1.12M $ 1.12M Общо предлагане: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Циркулиращо предлагане: $ 115.85M $ 115.85M $ 115.85M FDV (оценка при пълна реализация): $ 97.05M $ 97.05M $ 97.05M Рекорд за всички времена: $ 0.02158741 $ 0.02158741 $ 0.02158741 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00865958 $ 0.00865958 $ 0.00865958 Текуща цена: $ 0.00970531 $ 0.00970531 $ 0.00970531 Научете повече за цената на ROVR Network (ROVR)

Токеномика на ROVR Network (ROVR): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на ROVR Network (ROVR) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ROVR токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ROVR токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ROVR, разгледайте цената в реално време на токените ROVR!

Прогноза за цената за ROVR Искате ли да знаете какъв път може да поеме ROVR? Нашата страница за прогноза за цената ROVR съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените ROVR сега!

