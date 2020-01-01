Токеномика на Routine Coin (ROU) Открийте ключова информация за Routine Coin (ROU), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Routine Coin (ROU) Routine Coin (ROU) is a blockchain-based ecosystem built on the Polygon network, designed to seamlessly integrate crypto into everyday activities. The ecosystem comprises multiple functional platforms tailored for diverse, real-world use cases. Doplantrip is a travel booking platform accepting crypto payments, offering users a streamlined, global travel experience. Doroutine facilitates decentralized e-commerce, allowing users worldwide to securely buy and sell products with cryptocurrencies. Billroutine simplifies routine financial transactions by enabling users to pay utility bills, mobile recharges, and more via cryptocurrency. RTCBIT provides a centralized cryptocurrency exchange for convenient and secure trading, while RoutineSwap is a decentralized exchange facilitating secure crypto swaps. Additionally, Roupay delivers a crypto wallet integrated with prepaid card services, bridging the gap between crypto assets and fiat spending seamlessly. Официален уебсайт: https://routinecoin.info Бяла книга: https://github.com/Routinecoin/RoutineCoin-Whitepaper Купете ROU сега!

Токеномика и анализ на цената за Routine Coin (ROU) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Routine Coin (ROU), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 64.47K $ 64.47K $ 64.47K Общо предлагане: $ 316.58M $ 316.58M $ 316.58M Циркулиращо предлагане: $ 316.58M $ 316.58M $ 316.58M FDV (оценка при пълна реализация): $ 64.47K $ 64.47K $ 64.47K Рекорд за всички времена: $ 0.00320169 $ 0.00320169 $ 0.00320169 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00020363 $ 0.00020363 $ 0.00020363 Научете повече за цената на Routine Coin (ROU)

Токеномика на Routine Coin (ROU): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Routine Coin (ROU) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ROU токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ROU токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ROU, разгледайте цената в реално време на токените ROU!

Прогноза за цената за ROU Искате ли да знаете какъв път може да поеме ROU? Нашата страница за прогноза за цената ROU съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените ROU сега!

