Токеномика на Roundtable (RTB) Открийте ключова информация за Roundtable (RTB), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Roundtable (RTB) RTB is the utility token for Roundtable’s Social Media Platform Официален уебсайт: https://roundtable.rtb.io/RTBHOME Купете RTB сега!

Токеномика и анализ на цената за Roundtable (RTB) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Roundtable (RTB), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 667.53K $ 667.53K $ 667.53K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 548.49M $ 548.49M $ 548.49M FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.22M $ 1.22M $ 1.22M Рекорд за всички времена: $ 0.174714 $ 0.174714 $ 0.174714 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00116804 $ 0.00116804 $ 0.00116804 Текуща цена: $ 0.00121704 $ 0.00121704 $ 0.00121704 Научете повече за цената на Roundtable (RTB)

Токеномика на Roundtable (RTB): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Roundtable (RTB) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой RTB токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой RTB токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на RTB, разгледайте цената в реално време на токените RTB!

Прогноза за цената за RTB Искате ли да знаете какъв път може да поеме RTB? Нашата страница за прогноза за цената RTB съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените RTB сега!

