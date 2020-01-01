Токеномика на Rosie the Robot (ROSIE) Открийте ключова информация за Rosie the Robot (ROSIE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Rosie the Robot (ROSIE) The $ROSIE project centers around a unique, AI-powered memecoin inspired by "Rosie the Robot," a beloved character known for her role as a caring, motherly robot in popular culture. The purpose of $ROSIE is twofold: entertainment through an interactive AI feature and social impact via charitable donations. Users can interact with an AI version of Rosie on the project’s website, where they can ask questions and engage in conversations. The utility of $ROSIE goes beyond typical memecoins by enabling users to donate tokens, which will be directed towards charitable causes supporting mothers. Through this initiative, the project combines the viral appeal of meme tokens with meaningful contributions to social causes, while leveraging AI technology to create a novel user experience. Официален уебсайт: https://rosiesol.xyz/ Купете ROSIE сега!

Токеномика и анализ на цената за Rosie the Robot (ROSIE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Rosie the Robot (ROSIE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 10.07K $ 10.07K $ 10.07K Общо предлагане: $ 998.71M $ 998.71M $ 998.71M Циркулиращо предлагане: $ 998.71M $ 998.71M $ 998.71M FDV (оценка при пълна реализация): $ 10.07K $ 10.07K $ 10.07K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Rosie the Robot (ROSIE)

Токеномика на Rosie the Robot (ROSIE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Rosie the Robot (ROSIE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ROSIE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ROSIE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ROSIE, разгледайте цената в реално време на токените ROSIE!

Прогноза за цената за ROSIE Искате ли да знаете какъв път може да поеме ROSIE? Нашата страница за прогноза за цената ROSIE съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените ROSIE сега!

