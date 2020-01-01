Токеномика на Rosen Bridge (RSN) Открийте ключова информация за Rosen Bridge (RSN), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Rosen Bridge (RSN) Rosen is an Ergo-centric bridge fortified with multi-layered security protection designed to bootstrap liquidity across multiple ecosystems. Официален уебсайт: https://rosen.tech/ Купете RSN сега!

Токеномика и анализ на цената за Rosen Bridge (RSN) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Rosen Bridge (RSN), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 37.67M $ 37.67M $ 37.67M Рекорд за всички времена: $ 0.236418 $ 0.236418 $ 0.236418 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.02499793 $ 0.02499793 $ 0.02499793 Текуща цена: $ 0.03767147 $ 0.03767147 $ 0.03767147 Научете повече за цената на Rosen Bridge (RSN)

Токеномика на Rosen Bridge (RSN): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Rosen Bridge (RSN) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой RSN токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой RSN токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на RSN, разгледайте цената в реално време на токените RSN!

Прогноза за цената за RSN Искате ли да знаете какъв път може да поеме RSN? Нашата страница за прогноза за цената RSN съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените RSN сега!

