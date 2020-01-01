Токеномика на Rosa Inu (ROSA) Открийте ключова информация за Rosa Inu (ROSA), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Rosa Inu (ROSA) ROSA is a meme digital asset inspired by dog-themed digital assets and created on the Solana network. Its purpose is to provide a fun and interactive contribution to the crypto world and encourage the community to come together and grow stronger together. This makes ROSA an attractive option for those interested in community-driven projects. The parties and events organized exclusively for ROSA holders are intended to provide fun and exclusive experiences. In addition, special products such as cups, mugs, t-shirts, etc. are planned so that ROSA investors can have unique and limited edition products. Events, promotions and special products organized exclusively for ROSA holders strengthen their loyalty to ROSA and encourage them to become more involved in the community. These privileges will give ROSA owners access to real-world experiences beyond their digital presence, making them feel closer to the community and encouraging their participation. These privileges offered by ROSA will increase users' loyalty to ROSA, further strengthening the community. Официален уебсайт: https://rosatoken.io/ Бяла книга: https://rosa-inu.gitbook.io/rosa-inu Купете ROSA сега!

Токеномика и анализ на цената за Rosa Inu (ROSA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Rosa Inu (ROSA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 25.05M $ 25.05M $ 25.05M Рекорд за всички времена: $ 0.02197204 $ 0.02197204 $ 0.02197204 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00025054 $ 0.00025054 $ 0.00025054 Научете повече за цената на Rosa Inu (ROSA)

Токеномика на Rosa Inu (ROSA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Rosa Inu (ROSA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ROSA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ROSA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ROSA, разгледайте цената в реално време на токените ROSA!

