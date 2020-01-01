Токеномика на Ropirito (ROPIRITO) Открийте ключова информация за Ropirito (ROPIRITO), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Ropirito (ROPIRITO) ROPIRITO is the token representing the @ropAIrito AI AGENT bot developed by @ropirito on Twitter/X. It is a project showcasing diverse multi-agent AI capabilities across social media platforms with continuous upgrades. Ropirito is the name of the dev building out the AI agent hive mind lead by @ropAIrito_bot based off the Eliza framework (https://github.com/ai16z/eliza). He’s a core dev for the Eliza framework over at ai16z, centience bot $CENTS (https://x.com/centienceiosol), an AI agent built by Somewhere Systems & TeeHee he built jointly by Teleport (a Flashbots [X] project) & Nous Research. Официален уебсайт: https://pump.fun/coin/CtaVq7fp5xwYFenGQypqdK97LJhTD72GgRsY8e4Npump Купете ROPIRITO сега!

Токеномика и анализ на цената за Ropirito (ROPIRITO) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Ropirito (ROPIRITO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 59.61K $ 59.61K $ 59.61K Общо предлагане: $ 999.83M $ 999.83M $ 999.83M Циркулиращо предлагане: $ 999.83M $ 999.83M $ 999.83M FDV (оценка при пълна реализация): $ 59.61K $ 59.61K $ 59.61K Рекорд за всички времена: $ 0.02334535 $ 0.02334535 $ 0.02334535 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Ropirito (ROPIRITO)

Токеномика на Ropirito (ROPIRITO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Ropirito (ROPIRITO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ROPIRITO токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ROPIRITO токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ROPIRITO, разгледайте цената в реално време на токените ROPIRITO!

