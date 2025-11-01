БорсаDEX+
Цената в реално време на ROOKIE CARD днес е 0.00001957 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за ROOKIE към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на ROOKIE в MEXC сега.Цената в реално време на ROOKIE CARD днес е 0.00001957 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за ROOKIE към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на ROOKIE в MEXC сега.

Повече за ROOKIE

ROOKIEценова информация

Какво представлява ROOKIE

Официален уебсайт на ROOKIE

Токеномика на ROOKIE

ROOKIE ценова прогноза

Печалба

Airdrop+

Новини

Блог

Научете

ROOKIE CARD Лого

ROOKIE CARD цена (ROOKIE)

Не се намира в списъка

1 ROOKIE към USD - цена в реално време:

--
----
+0.40%1D
mexc
Тези данни за токени се получават от трети лица. MEXC действа единствено като агрегатор на информацията. Опознайте други вписани токени в MEXC спот пазара!
USD
ROOKIE CARD (ROOKIE) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 05:22:33 (UTC+8)

Информация за цената за ROOKIE CARD (ROOKIE) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.00001912
$ 0.00001912$ 0.00001912
24-часов нисък
$ 0.0000199
$ 0.0000199$ 0.0000199
24-часов висок

$ 0.00001912
$ 0.00001912$ 0.00001912

$ 0.0000199
$ 0.0000199$ 0.0000199

$ 0.00038561
$ 0.00038561$ 0.00038561

$ 0.00001836
$ 0.00001836$ 0.00001836

-0.67%

+1.12%

-1.77%

-1.77%

Цената в реално време за ROOKIE CARD (ROOKIE) е$0.00001957. През последните 24 часа ROOKIE се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00001912 до най-висока стойност $ 0.0000199, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на ROOKIE е $ 0.00038561, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00001836.

Що се отнася до краткосрочното представяне, ROOKIE има промяна от -0.67% за последния час, +1.12% за 24 часа и -1.77% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за ROOKIE CARD (ROOKIE)

$ 19.56K
$ 19.56K$ 19.56K

--
----

$ 19.56K
$ 19.56K$ 19.56K

999.93M
999.93M 999.93M

999,925,992.787776
999,925,992.787776 999,925,992.787776

Текущата пазарна капитализация на ROOKIE CARD е $ 19.56K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на ROOKIE е 999.93M, като общото предлагане е 999925992.787776. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 19.56K.

История на цените за ROOKIE CARD (ROOKIE) USD

През днешния ден промяната в цената на ROOKIE CARD към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на ROOKIE CARD към USD беше $ -0.0000122016.
През последните 60 дни промяната в цената на ROOKIE CARD към USD беше $ -0.0000165969.
През последните 90 дни промяната в цената на ROOKIE CARD към USD беше $ -0.0001867154575375628.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0+1.12%
30 дни$ -0.0000122016-62.34%
60 дни$ -0.0000165969-84.80%
90 дни$ -0.0001867154575375628-90.51%

Какво е ROOKIE CARD (ROOKIE)

ROOKIE CARD is the official NFT trading card project on the Solana Network. This is where communities merge by creating limited edition Rookie style trading cards for popular Meme coin projects.

Long term holders with conviction find this project to be unique and filled with unlimited potential. $Rookie is a movement that will not only bring collectible trading card NFTs to its holders but real physical retail.

ROOKIE CARD (ROOKIE) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за ROOKIE CARD (USD)

Колко ще струва ROOKIE CARD (ROOKIE) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от ROOKIE CARD (ROOKIE) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за ROOKIE CARD.

Проверете прогнозата за цената за ROOKIE CARD сега!

ROOKIE към местни валути

Токеномика на ROOKIE CARD (ROOKIE)

Разбирането на токеномиката на ROOKIE CARD (ROOKIE) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените ROOKIE сега!

Хората също питат: Други въпроси относно ROOKIE CARD (ROOKIE)

Колко струва ROOKIE CARD (ROOKIE) днес?
Цената в реално време на ROOKIE в USD е 0.00001957 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на ROOKIE към USD?
Текущата цена на ROOKIE към USD е $ 0.00001957. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на ROOKIE CARD?
Пазарната капитализация за ROOKIE е $ 19.56K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на ROOKIE?
Циркулиращото предлагане на ROOKIE е 999.93M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на ROOKIE?
ROOKIE постигна ATH цена от 0.00038561 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на ROOKIE?
ROOKIE достигна ATL цена от 0.00001836 USD.
Какъв е обемът на търговията на ROOKIE?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за ROOKIE е -- USD.
Ще се повиши ли ROOKIE тази година?
ROOKIE може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за ROOKIE за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 05:22:33 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за ROOKIE CARD (ROOKIE)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

