Информация за цената за ROOKIE CARD (ROOKIE) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00001912 24-часов нисък $ 0.0000199 24-часов висок $ 0.00038561 Рекорд за всички времена $ 0.00001836 Най-ниска цена Промяна на цената (1ч) -0.67% Промяна на цената (1д) +1.12% Промяна на цената (7д) -1.77%

Цената в реално време за ROOKIE CARD (ROOKIE) е$0.00001957. През последните 24 часа ROOKIE се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00001912 до най-висока стойност $ 0.0000199, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на ROOKIE е $ 0.00038561, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00001836.

Що се отнася до краткосрочното представяне, ROOKIE има промяна от -0.67% за последния час, +1.12% за 24 часа и -1.77% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за ROOKIE CARD (ROOKIE)

Пазарна капитализация $ 19.56K Обем (24 часа) -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 19.56K Циркулиращо предлагане 999.93M Общо предлагане 999,925,992.787776

Текущата пазарна капитализация на ROOKIE CARD е $ 19.56K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на ROOKIE е 999.93M, като общото предлагане е 999925992.787776. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 19.56K.