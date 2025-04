Какво е Rook (ROOK)

Rook is an open settlement protocol that leverages the world’s best algorithmic strategists in order to maximize the value of every transaction for protocols, market makers, and traders alike.

