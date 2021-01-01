Токеномика на Ronout (RONOUT) Открийте ключова информация за Ronout (RONOUT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Ronout (RONOUT) Meet our friend RON. He lived happily inside the box. Around 2021, life was good for him. The game Axie Infinity was in the spotlight, and everyone wanted to know about him. He even had a coin named after him: $RON. But as time passed, things didn’t go so well for RON, and he lost his sense of purpose. He felt he could be something greater, so he decided to try stepping out of the box. However, when he tried to leave, he felt something holding him back. Then, in an act of liberation, he finally broke free. RON is no longer known as RON(IN); now, he is RONOUT. That’s the story. Simple as that. What? It’s over? Yes. What were you expecting? An epic battle? An alien invasion? A final war? Well, feel free to describe in the most absurd way possible how our friend RON managed to escape the box. Now it’s up to you! Официален уебсайт: https://www.ronout.meme/ Купете RONOUT сега!

Токеномика и анализ на цената за Ronout (RONOUT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Ronout (RONOUT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 12.96K $ 12.96K $ 12.96K Общо предлагане: $ 700.00M $ 700.00M $ 700.00M Циркулиращо предлагане: $ 700.00M $ 700.00M $ 700.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 12.96K $ 12.96K $ 12.96K Рекорд за всички времена: $ 0.00119615 $ 0.00119615 $ 0.00119615 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Ronout (RONOUT)

Токеномика на Ronout (RONOUT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Ronout (RONOUT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой RONOUT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой RONOUT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на RONOUT, разгледайте цената в реално време на токените RONOUT!

Прогноза за цената за RONOUT Искате ли да знаете какъв път може да поеме RONOUT? Нашата страница за прогноза за цената RONOUT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените RONOUT сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!