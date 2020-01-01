Токеномика на RONKE (RONKE) Открийте ключова информация за RONKE (RONKE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за RONKE (RONKE) Inittially the project started as a memecoin about a blue monkey living in Ronin ecossystem. The PNG picture was made in MSpaint and can be easily modified by anyone. The original dev rugged the coin and a CTO has happened since. A new narrative began, our motto is "what is dead, may never die", alluding not only to the historic rug past, but also pointing out to the pump and dump schemes that are happening on Ronin ecossystem since memecoins became a thing. Официален уебсайт: https://tama.meme/token/0xf988f63bf26c3ed3fbf39922149e3e7b1e5c27cb

Токеномика и анализ на цената за RONKE (RONKE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за RONKE (RONKE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 961.61K $ 961.61K $ 961.61K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 866.17M $ 866.17M $ 866.17M FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.11M $ 1.11M $ 1.11M Рекорд за всички времена: $ 0.00947923 $ 0.00947923 $ 0.00947923 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00054142 $ 0.00054142 $ 0.00054142 Текуща цена: $ 0.00111716 $ 0.00111716 $ 0.00111716 Научете повече за цената на RONKE (RONKE)

Токеномика на RONKE (RONKE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на RONKE (RONKE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой RONKE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой RONKE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на RONKE, разгледайте цената в реално време на токените RONKE!

Прогноза за цената за RONKE Искате ли да знаете какъв път може да поеме RONKE? Нашата страница за прогноза за цената RONKE съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените RONKE сега!

