Информация за Ronen Coin (RONEN) Ronen Coin ($RONEN) is a gamified cryptocurrency built on the Ronin blockchain. $RONEN combines mining mechanics, referral incentives, and NFT integration to deliver a play-to-earn and hold-to-earn hybrid experience. Utility Used to buy Pro, Elite, and Master Miner NFTs after TGE Used in Ronen ecosystem games (e.g., PvZ-Ronke, BomberRON, CryptoMines) Multiplier for mining efficiency Future DAO governance utility Официален уебсайт: https://ronencoin.tech/ Купете RONEN сега!

Токеномика и анализ на цената за Ronen Coin (RONEN) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Ronen Coin (RONEN), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.96M $ 1.96M $ 1.96M Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.96M $ 1.96M $ 1.96M Рекорд за всички времена: $ 0.01804124 $ 0.01804124 $ 0.01804124 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00064521 $ 0.00064521 $ 0.00064521 Текуща цена: $ 0.00195682 $ 0.00195682 $ 0.00195682 Научете повече за цената на Ronen Coin (RONEN)

Токеномика на Ronen Coin (RONEN): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Ronen Coin (RONEN) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой RONEN токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой RONEN токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на RONEN, разгледайте цената в реално време на токените RONEN!

