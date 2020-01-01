Токеномика на Ronda On Sui (RONDA) Открийте ключова информация за Ronda On Sui (RONDA), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Ronda On Sui (RONDA) Ronda is a community-driven meme token designed to blend entertainment with financial opportunity. Built to go beyond just a fun digital asset, Ronda offers holders a unique way to engage with a vibrant crypto community while tapping into the potential of decentralized finance. The token aims to foster a lighthearted yet purposeful ecosystem where users can participate in exclusive events, access future benefits within the Ronda ecosystem, and potentially grow their holdings. Ronda's mission is to bring people together in a lively community while supporting their financial journey in a playful and innovative way. Официален уебсайт: https://rondaonsui.com/

Токеномика и анализ на цената за Ronda On Sui (RONDA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Ronda On Sui (RONDA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 40.03K $ 40.03K $ 40.03K Общо предлагане: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Циркулиращо предлагане: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 40.03K $ 40.03K $ 40.03K Рекорд за всички времена: $ 0.0003992 $ 0.0003992 $ 0.0003992 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00000113 $ 0.00000113 $ 0.00000113 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0

Токеномика на Ronda On Sui (RONDA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Ronda On Sui (RONDA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой RONDA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой RONDA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.

