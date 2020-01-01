Токеномика на ROND (ROND) Открийте ключова информация за ROND (ROND), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за ROND (ROND) The ROND Coin is Genso's in-game currency. ROND is used throughout the Genso Metaverse and is the basis of it's economy. What can ROND be used for? Use ROND to/as: Purchase items and merchandise at the mall. Admission to museums and other exhibits inside the Metaverse. Admission to concerts, events, and other events held inside the Metaverse. Purchase items, base weapons, and protective equipment inside the Metaverse. Join exclusive/special modes only available under certain conditions. Upgrade base equipment. Warp between zones inside the LAND to save time. Admission to enter UGC (User Generated) maps. Challenger fees to take on a new quest. Admission to physical Genso events. Официален уебсайт: https://genso.game/en/ Купете ROND сега!

Токеномика и анализ на цената за ROND (ROND) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за ROND (ROND), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 875.45M $ 875.45M $ 875.45M Рекорд за всички времена: $ 0.313196 $ 0.313196 $ 0.313196 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00087529 $ 0.00087529 $ 0.00087529 Научете повече за цената на ROND (ROND)

Токеномика на ROND (ROND): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на ROND (ROND) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ROND токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ROND токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ROND, разгледайте цената в реално време на токените ROND!

