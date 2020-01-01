Токеномика на Rollbit Coin (RLB) Открийте ключова информация за Rollbit Coin (RLB), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Rollbit Coin (RLB) The Rollbit token (RLB) will be launched as an integral part of the upcoming Rollbit lottery. There will be no ICO for this token. Instead, Rollbit will airdrop RLB for free. Airdrops have been used throughout the history of cryptocurrencies to bootstrap growth, incentivise community development, and reward early adopters. Официален уебсайт: https://rollbit.com/ Бяла книга: https://whitepaper.rollbot.com/rlb-whitepaper Купете RLB сега!

Токеномика и анализ на цената за Rollbit Coin (RLB) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Rollbit Coin (RLB), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 115.65M $ 115.65M $ 115.65M Общо предлагане: $ 1.98B $ 1.98B $ 1.98B Циркулиращо предлагане: $ 1.98B $ 1.98B $ 1.98B FDV (оценка при пълна реализация): $ 115.65M $ 115.65M $ 115.65M Рекорд за всички времена: $ 0.264358 $ 0.264358 $ 0.264358 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.058378 $ 0.058378 $ 0.058378 Научете повече за цената на Rollbit Coin (RLB)

Токеномика на Rollbit Coin (RLB): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Rollbit Coin (RLB) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой RLB токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой RLB токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на RLB, разгледайте цената в реално време на токените RLB!

Прогноза за цената за RLB Искате ли да знаете какъв път може да поеме RLB? Нашата страница за прогноза за цената RLB съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените RLB сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!