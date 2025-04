Какво е ROLL (ROLL)

Farmroll is a gamified crypto engagement platform that enables projects and communities to launch interactive campaigns, reward users for completing tasks, and deploy AI agents that automate social interactions, content creation, and blockchain-based activities, enhancing engagement through task-based incentives and AI-powered automation. Our mission is to onboard the world to cryptocurrency by creating a seamless, AI-enhanced engagement platform for projects and communities. By integrating gamification and intelligent automation, Farmroll aims to make cryptocurrency accessible, inclusive, and rewarding for all participants.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

ROLL (ROLL) ресурс Официален уеб сайт