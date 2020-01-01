Токеномика на Roko Network (ROKO) Открийте ключова информация за Roko Network (ROKO), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Токеномика и анализ на цената за Roko Network (ROKO) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Roko Network (ROKO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 2.70M $ 2.70M $ 2.70M Общо предлагане: $ 369.37B $ 369.37B $ 369.37B Циркулиращо предлагане: $ 208.03B $ 208.03B $ 208.03B FDV (оценка при пълна реализация): $ 4.80M $ 4.80M $ 4.80M Рекорд за всички времена: $ 0.00017624 $ 0.00017624 $ 0.00017624 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00000392 $ 0.00000392 $ 0.00000392 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Roko Network (ROKO)

Токеномика на Roko Network (ROKO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Roko Network (ROKO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ROKO токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ROKO токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ROKO, разгледайте цената в реално време на токените ROKO!

Прогноза за цената за ROKO Искате ли да знаете какъв път може да поеме ROKO? Нашата страница за прогноза за цената ROKO съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

