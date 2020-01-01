Токеномика на Rodolfoorato (RODOLFO) Открийте ключова информация за Rodolfoorato (RODOLFO), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Rodolfoorato (RODOLFO) Rodolfo isn’t your average influencer. With his larger-than-life personality and uncanny knack for making everyone laugh, he’s quickly become the face of the meme world on TikTok. And now, he's bringing his infectious energy into the world of crypto with the launch of $RODOLFO, the hottest memecoin in town! With his signature blend of hilarious antics, crypto wisdom (or maybe just sheer luck), and a passion for all things viral, Rodolfo is here to lead the charge to the moon. Whether he’s dropping memes about Bitcoin, making fun of the latest market trends, or just vibing with his followers, Rodolfo’s mission is clear: making crypto fun, accessible, and unforgettable. Join Rodolfo and his army of meme-lovers as they take the crypto world by storm—because with $RODOLFO, it’s not just about the gains… it’s about the laughs along the way. Официален уебсайт: https://www.tiktok.com/@rodolfoorato Купете RODOLFO сега!

Токеномика и анализ на цената за Rodolfoorato (RODOLFO) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Rodolfoorato (RODOLFO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 16.03K Общо предлагане: $ 999.88M Циркулиращо предлагане: $ 999.88M FDV (оценка при пълна реализация): $ 16.03K Рекорд за всички времена: $ 0.00086436 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00000948 Текуща цена: $ 0

Токеномика на Rodolfoorato (RODOLFO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Rodolfoorato (RODOLFO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой RODOLFO токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой RODOLFO токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на RODOLFO, разгледайте цената в реално време на токените RODOLFO!

