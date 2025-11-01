Информация за цената за Roco Finance (ROCO) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00768574 $ 0.00768574 $ 0.00768574 24-часов нисък $ 0.00809014 $ 0.00809014 $ 0.00809014 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00768574$ 0.00768574 $ 0.00768574 24-часов висок $ 0.00809014$ 0.00809014 $ 0.00809014 Рекорд за всички времена $ 6.32$ 6.32 $ 6.32 Най-ниска цена $ 0.00669942$ 0.00669942 $ 0.00669942 Промяна на цената (1ч) +0.80% Промяна на цената (1д) +2.52% Промяна на цената (7д) -9.79% Промяна на цената (7д) -9.79%

Цената в реално време за Roco Finance (ROCO) е$0.00793702. През последните 24 часа ROCO се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00768574 до най-висока стойност $ 0.00809014, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на ROCO е $ 6.32, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00669942.

Що се отнася до краткосрочното представяне, ROCO има промяна от +0.80% за последния час, +2.52% за 24 часа и -9.79% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Roco Finance (ROCO)

Пазарна капитализация $ 740.93K$ 740.93K $ 740.93K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 788.89K$ 788.89K $ 788.89K Циркулиращо предлагане 93.50M 93.50M 93.50M Общо предлагане 99,552,583.0 99,552,583.0 99,552,583.0

Текущата пазарна капитализация на Roco Finance е $ 740.93K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на ROCO е 93.50M, като общото предлагане е 99552583.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 788.89K.