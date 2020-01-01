Токеномика на ROCKET (ROCKET) Открийте ключова информация за ROCKET (ROCKET), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за ROCKET (ROCKET) Rocket is a Play-to-Earn (P2E) Tower Defense game built on the Terra Classic blockchain. The game combines traditional tower defense mechanics with blockchain technology, allowing players to strategically place towers and defenses to protect against waves of enemies. Players can earn $ROCKET tokens through gameplay achievements, daily quests, and leaderboard rankings. These tokens can be used for in-game upgrades, unlocking new levels, and purchasing exclusive items. Rocket also includes staking and farming features, providing additional rewards for long-term engagement. The project emphasizes fairness, transparency, and community involvement, with an audited token contract and decentralized distribution model. Официален уебсайт: https://rocket-defence.com/ Бяла книга: https://assets.zyrosite.com/mxB7el4wPOsE4GxV/litepaper-Yan9R3Rk2WCvJPz3.pdf Купете ROCKET сега!

Токеномика и анализ на цената за ROCKET (ROCKET) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за ROCKET (ROCKET), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 33.49K $ 33.49K $ 33.49K Рекорд за всички времена: $ 0.00053603 $ 0.00053603 $ 0.00053603 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00002764 $ 0.00002764 $ 0.00002764 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на ROCKET (ROCKET)

Токеномика на ROCKET (ROCKET): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на ROCKET (ROCKET) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ROCKET токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ROCKET токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ROCKET, разгледайте цената в реално време на токените ROCKET!

