Информация за Robotic Doge (DOGER) Robotic Doge ( DOGER ) is a community driven meme project on bnb chain for and by dogecoin lovers and sits as an independent meme token following the King of all meme coins Dogecoin, The most beloved meme token of all times , and in the memory of Kabosu ( the OG Doge ,RIP ) shaping a new chapter as an Robotic Version in a futuristic world in the Crypto Space. DOGER token does not have a team or taxes ! Официален уебсайт: https://dogercoin.cz/ Купете DOGER сега!

Токеномика и анализ на цената за Robotic Doge (DOGER) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Robotic Doge (DOGER), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 15.57K $ 15.57K $ 15.57K Общо предлагане: $ 144.52B $ 144.52B $ 144.52B Циркулиращо предлагане: $ 144.52B $ 144.52B $ 144.52B FDV (оценка при пълна реализация): $ 15.57K $ 15.57K $ 15.57K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Robotic Doge (DOGER)

Токеномика на Robotic Doge (DOGER): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Robotic Doge (DOGER) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой DOGER токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой DOGER токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на DOGER, разгледайте цената в реално време на токените DOGER!

Прогноза за цената за DOGER Искате ли да знаете какъв път може да поеме DOGER? Нашата страница за прогноза за цената DOGER съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените DOGER сега!

