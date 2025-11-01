Информация за цената за Robotexon (ROX) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.0042398 $ 0.0042398 $ 0.0042398 24-часов нисък $ 0.00448031 $ 0.00448031 $ 0.00448031 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.0042398$ 0.0042398 $ 0.0042398 24-часов висок $ 0.00448031$ 0.00448031 $ 0.00448031 Рекорд за всички времена $ 0.03880303$ 0.03880303 $ 0.03880303 Най-ниска цена $ 0.00291126$ 0.00291126 $ 0.00291126 Промяна на цената (1ч) +1.14% Промяна на цената (1д) +1.27% Промяна на цената (7д) +44.27% Промяна на цената (7д) +44.27%

Цената в реално време за Robotexon (ROX) е$0.00432702. През последните 24 часа ROX се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.0042398 до най-висока стойност $ 0.00448031, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на ROX е $ 0.03880303, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00291126.

Що се отнася до краткосрочното представяне, ROX има промяна от +1.14% за последния час, +1.27% за 24 часа и +44.27% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Robotexon (ROX)

Пазарна капитализация $ 302.44K$ 302.44K $ 302.44K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 432.06K$ 432.06K $ 432.06K Циркулиращо предлагане 70.00M 70.00M 70.00M Общо предлагане 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Robotexon е $ 302.44K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на ROX е 70.00M, като общото предлагане е 100000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 432.06K.