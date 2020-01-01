Токеномика на Robotaxi (TAXI) Открийте ключова информация за Robotaxi (TAXI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Robotaxi (TAXI) INTRODUCING ROBOTAXI $TAXI Robotaxi (TAXI) is an Ethereum-based blockchain project created to honor Elon Musk's ambitious vision of a fully autonomous future. Musk's new groundbreaking plan centers around the development of Robotaxis — a fleet of self-driving Tesla vehicles designed to disrupt the traditional taxi industry. The Robotaxi: A Revolution in the Making The Robotaxi could redefine urban transportation as we know it. Without the need for human drivers, the robotaxi will be a more affordable, efficient, and sustainable alternative to modern transportation - the future is upon us! Tesla owners may be able to integrate their cars into the robotaxi fleet, generating a passive income stream while contributing to a smarter, more connected future of transportation. Официален уебсайт: https://robotaxioneth.com/ Купете TAXI сега!

Токеномика и анализ на цената за Robotaxi (TAXI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Robotaxi (TAXI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.28M $ 1.28M $ 1.28M Общо предлагане: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Циркулиращо предлагане: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.28M $ 1.28M $ 1.28M Рекорд за всички времена: $ 0.03189708 $ 0.03189708 $ 0.03189708 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.01281073 $ 0.01281073 $ 0.01281073 Научете повече за цената на Robotaxi (TAXI)

Токеномика на Robotaxi (TAXI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Robotaxi (TAXI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой TAXI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой TAXI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на TAXI, разгледайте цената в реално време на токените TAXI!

